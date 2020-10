“Ma tu davvero con Gemma…?”. UeD, Tina oltre ogni limite: lo dice davanti a tutti (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ennesima puntata bollente quella di ‘Uomini e Donne’, andata in onda nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre. Ancora una volta la vulcanica opinionista Tina Cipollari ha messo nel mirino Gemma Galgani e la sua uscita ha fatto davvero scalpore. Sia la dama torinese che un’altra donna, la signora Maria, hanno lo stesso obiettivo, ovvero Biagio Di Maro. Quest’ultimo si è reso protagonista di un gesto molto apprezzato nei confronti della Galgani. Si è trattato di un filmato. In questo video appaiono alcune tortorelle intente a copulare tra loro. Ovviamente non è stato fatto per provocare negativamente Gemma, ma nonostante ciò in studio è scoppiato il caos. Si sono sprecate battute e dichiarazioni pungenti e Gemma è stata presa in giro dalla solita Tina. In particolare, lo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ennesima puntata bollente quella di ‘Uomini e Donne’, andata in onda nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre. Ancora una volta la vulcanica opinionistaCipollari ha messo nel mirino Gemma Galgani e la sua uscita ha fattoscalpore. Sia la dama torinese che un’altra donna, la signora Maria, hanno lo stesso obiettivo, ovvero Biagio Di Maro. Quest’ultimo si è reso protagonista di un gesto molto apprezzato nei confronti della Galgani. Si è trattato di un filmato. In questo video appaiono alcune tortorelle intente a copulare tra loro. Ovviamente non è stato fatto per provocare negativamente Gemma, ma nonostante ciò in studio è scoppiato il caos. Si sono sprecate battute e dichiarazioni pungenti e Gemma è stata presa in giro dalla solita. In particolare, lo ...

