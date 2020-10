Lutto per Francesco Totti, morto il papà Enzo. Ciro Immobile si gode la Scarpa d'Oro (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA - Lutto per Francesco Totti , quest'oggi si è spento all'età di 76 anni il padre Enzo . Ciro Immobile si gode ancora i successi della sua ultima stagione. L'attaccante biancoceleste, ai microfoni ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA -per, quest'oggi si è spento all'età di 76 anni il padresiancora i successi della sua ultima stagione. L'attaccante biancoceleste, ai microfoni ...

rtl1025 : ?? Lutto per #FrancescoTotti: addio a papà Enzo, morto a 76 anni a causa del #COVID19. - Adnkronos : Lutto per #Totti, è morto il papà - SkySport : Lutto per Francesco Totti, è morto il papà Enzo - Carla96888746 : @FilippoJimbo Mi spiace tantissimo per il tuo lutto. Posso aiutarti soltanto facendo RT, abbraccio te e la mamma, s… - Brandolf11 : RT @Gianluc54410558: Voglio fare le mie più sentite condoglianze a Francesco Totti e a tutta la famiglia.… -