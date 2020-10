Lutto per Francesco Totti: Addio al padre Enzo positivo al Covid-19 (Di lunedì 12 ottobre 2020) La notizia arriva proprio ora, qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato. Enzo Totti, il padre del grandissimo professionista di calcio Francesco Totti, è morto. Da un po’ di tempo era ricoverato a Roma, precisamente allo Spallanzani a causa della sua positività al Covid-19. Qualche anno fa fu ricoverato anche per alcuni infarti, infatti si trovava in ospedale per alcuni patologie oltre che per il Coronavirus. A maggio aveva compiuto 76 anni, sempre presente ai ritiri del figlio e alle partite della squadra Giallorossa. Lutto per Francesco Totti Per i tifosi della Roma non era solo il padre del Pupone, soprannominato “Lo Sceriffo”, Enzo era un simbolo infatti fino a che ... Leggi su giornal (Di lunedì 12 ottobre 2020) La notizia arriva proprio ora, qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato., ildel grandissimo professionista di calcio, è morto. Da un po’ di tempo era ricoverato a Roma, precisamente allo Spallanzani a causa della sua positività al-19. Qualche anno fa fu ricoverato anche per alcuni infarti, infatti si trovava in ospedale per alcuni patologie oltre che per il Coronavirus. A maggio aveva compiuto 76 anni, sempre presente ai ritiri del figlio e alle partite della squadra Giallorossa.perPer i tifosi della Roma non era solo ildel Pupone, soprannominato “Lo Sceriffo”,era un simbolo infatti fino a che ...

