Le nuove regole per la quarantena

Durata e termine della quarantena e dell'isolamento causa coronavirus: il ministero della Salute ha pubblicato una nuova circolare con le nuove regole da seguire 'in considerazione dell'evoluzione ...

Ultime Notizie dalla rete : nuove regole Quarantena Covid, le nuove regole. Dpcm, stop al calcetto «e alle feste, anche in casa» Corriere della Sera Coronavirus: il caso di Mirko, il 23enne umbro positivo per 37 giorni

«Piano piano ce l’ho fatta. Ora spero sia tutto solo un ricordo. Se le nuove regole che accorciano la quarantena - ha detto Mirko all’Ansa - fossero state introdotte prima, di certo avrei risparmiato ...

Nuovo Dcpm: le regioni chiedono lezioni a distanza alle superiori. Ecco le prossime regole anti Covid

Intanto arrivano le prime regole anti Covid che dovrebbero essere contenute nel ... Che avrebbero chiesto 24 ore per visionare e ragionare sul nuovo Dpcm. Dallo stop alle gite scolastiche e agli sport ...

