"Io ti cercherò" su Rai1: ecco che cosa accadrà nelle puntate di stasera (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il cast della fiction. Questa sera su Rai1 continua l'indagine sulla morte del figlio Ettore da parte del padre Valerio (Alessandro Gassmann), protagonista della serie tv Io ti cercherò, prodotta da Rai Fiction e Publispei. Dopo il debutto della scorsa settimana con oltre 4,8 milioni di telespettatori e uno share cha ha superato il 20 per cento, ritroviamo il solitario e lacerato Valerio a seguire il cammino tortuoso verso la verità. Conosceremo, tra un indizio e l'altro, il suo passato di poliziotto: che cosa è accaduto quel giorno in cui il collega Roberto, compagno di Sara (Maya Sansa) uccise uno spacciatore? Scopriremo anche come è nata e finita la relazione clandestina tra Valerio e Sara, il vicequestore che lo vuole aiutare. Il passato di Valerio ed Ettore si infila nel cuore del giallo: il pubblico ...

