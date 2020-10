I desideri degli smart worker e il deserto di New York (Di lunedì 12 ottobre 2020) COSA VOGLIONO GLI smart workerCon il prolungamento dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio e i casi di contagio in aumento, il governo potrebbe chiedere alle aziende di aumentare dal 50 al 70% la percentuale di dipendenti in smart working. Con un rischio sempre più evidente: l’isolamento dei lavoratori. Soprattutto per quelli che svolgono mansioni ripetitive, senza interazioni online e offline: il sociologo Richard Sennett parla già di “nuovo fordismo”. Il video non basta Il Future Forum di Slack ha intervistato 4.700 lavoratori da remoto negli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Giappone e Australia. L’opinione comune è che lavorare a distanza ha migliorato l’equilibrio tra vita privata e lavoro, ma ha aumentato l’isolamento e ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 12 ottobre 2020) COSA VOGLIONO GLICon il prolungamento dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio e i casi di contagio in aumento, il governo potrebbe chiedere alle aziende di aumentare dal 50 al 70% la percentuale di dipendenti inworking. Con un rischio sempre più evidente: l’isolamento dei lavoratori. Soprattutto per quelli che svolgono mansioni ripetitive, senza interazioni online e offline: il sociologo Richard Sennett parla già di “nuovo fordismo”. Il video non basta Il Future Forum di Slack ha intervistato 4.700 lavoratori da remoto negli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Giappone e Australia. L’opinione comune è che lavorare a distanza ha migliorato l’equilibrio tra vita privata e lavoro, ma ha aumentato l’isolamento e ...

Solo il 12% degli intervistati desidera tornare in ufficio a tempo pieno e solo l’11% vuole restare a casa per sempre. Il resto chiede un mix tra casa e ufficio. Punti di equilibrio In un’intervista ...

Voglia di partire verso mete calde ma in sicurezza, ecco perchè i viaggiatori non prenotano

Più del 60% ha voglia di una vacanza all’estero, anche se sul timing di prenotazione il campione si spacca. È il risultato di una ricerca qualitativa messa a punto dal Marketing Department Settemari, ...

Solo il 12% degli intervistati desidera tornare in ufficio a tempo pieno e solo l'11% vuole restare a casa per sempre. Il resto chiede un mix tra casa e ufficio. Punti di equilibrio In un'intervista ...