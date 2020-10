I contagi salgono a 4.619, effettuati 85mila tamponi (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – I casi accertati di Sars-Cov-2 oggi in Italia sono 4.619, a fronte di 85mila tamponi effettuati. I morti sono 39.Per quanto rigurada le terapie intensive, quelle più popolate d’Italia sono nel Lazio e in Campania, con, rispettivamente, 78 e 64 casi. Leggi su dire (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – I casi accertati di Sars-Cov-2 oggi in Italia sono 4.619, a fronte di 85mila tamponi effettuati. I morti sono 39.Per quanto rigurada le terapie intensive, quelle più popolate d’Italia sono nel Lazio e in Campania, con, rispettivamente, 78 e 64 casi.

