Giroud ‘perdona’ Benzema | “Non ho niente contro di lui | forse mi avrebbe migliorato”

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Olivierha concesso un’intervista all’emittente Telefoot, discutendo brevemente sulla presunta disputa tra lui e Karim, leader del Real Madrid e per anni centravanti della Francia: “Sognavo di giocare per la Nazionale da quando mio fratello mi ha dato la sua attrezzatura quando era nella squadra giovanile.? Non ho mai avuto nulladi lui, anzi, La mia carriera con la Francia sarebbe potuta essere migliore con, se fossimo stati insieme in squadra in attacco: ormai non lo sapremo mai. Manca un Europeo da vincere e vogliamo farcela. Vogliamo fare come hanno fatto i nostri predecessori vent’anni fa“.