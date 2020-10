Fiorentina, Commisso sull’affare Chiesa: “Un povero immigrato ha dovuto finanziare gli Agnelli” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Federico Chiesa è passato dalla Fiorentina alla Juventus al termine di una trattativa rapida.L'esterno azzurro è passato dai viola ai bianconeri non senza le proteste dei tifosi toscani che non gli hanno perdonato il passaggio ai rivali di sempre. Sulla trattativa si è espresso anche il presidente della Viola, Rocco Commisso, che nel corso dell'intervista concessa a "Zona mista" in onda su RTV 38, ha così commentato il trasferimento a Torino del giovane talento."Un povero immigrato è dovuto tornare in Italia per finanziare gli Agnelli vendendo un giocatore a rate (ride n.d.r.). Nessuno ha portato davanti a me un'offerta definitiva per Chiesa a suo tempo. Non c'era nessun accordo con la Juve un anno fa, ma ormai ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 ottobre 2020) Federicoè passato dallaalla Juventus al termine di una trattativa rapida.L'esterno azzurro è passato dai viola ai bianconeri non senza le proteste dei tifosi toscani che non gli hanno perdonato il passaggio ai rivali di sempre. Sulla trattativa si è espresso anche il presidente della Viola, Rocco, che nel corso dell'intervista concessa a "Zona mista" in onda su RTV 38, ha così commentato il trasferimento a Torino del giovane talento."Untornare in Italia pergli Agnelli vendendo un giocatore a rate (ride n.d.r.). Nessuno ha portato davanti a me un'offerta definitiva pera suo tempo. Non c'era nessun accordo con la Juve un anno fa, ma ormai ...

