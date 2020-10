Feste massimo in 6 e stop alle gite Nuova stretta del governo. Il Dpcm (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dopo il vertice con le regioni e i capi-delegazione del governo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna a stringere le maglie fin qui allargate dopo la fase più acuta dell’emergenza. Nel nuovo Dpcm saranno molte le limitazioni che riguarderanno le attività più comuni e la sfera privata. Si parte dal divieto di sosta davanti ai locali dalle 21, in modo da evitare assembramenti, e chiusura di pub, locali e ristoranti con servizio al tavolo a mezzanotte. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dopo il vertice con le regioni e i capi-delegazione del, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna a stringere le maglie fin qui allargate dopo la fase più acuta dell’emergenza. Nel nuovosaranno molte le limitazioni che riguarderanno le attività più comuni e la sfera privata. Si parte dal divieto di sosta davanti ai locali d21, in modo da evitare assembramenti, e chiusura di pub, locali e ristoranti con servizio al tavolo a mezzanotte. Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Feste massimo Feste di compleanno: dalla prossima settimana massimo 10 invitati Money.it Coronavirus: mamma positiva organizza festa di compleanno. In 60 a rischio

In ogni caso sono, ovviamente sconsigliati tutti i contatti con il mondo esterno qualora possibile; a maggior ragione se si parla di una festa di compleanno! L’idea che ci sia una pandemia globale ...

Nuovo Dpcm. Tutte le restrizioni antiCovid

Rispetto ai precedenti provvedimenti, dunque, non cambia nulla per quanto riguarda gli stadi mentre salta il limite massimo di 200 persone per quelli al chiuso. Stop alle feste private, con una “forte ...

