Festa in ospedale senza mascherina tra baci e abbracci | un medico risulta positivo al covid Sospesi tutti i partecipanti

Sono stati tutti identificati i 12 medici e gli 8 infermieri che hanno partecipato a una festa durante l’orario di servizio in un reparto dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Tutti sottopo ...

Sono stati tutti identificati i 12 medici e gli 8 infermieri che hanno partecipato a una festa durante l'orario di servizio in un reparto dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Tutti sottopo ...Una festa in un reparto dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari potrebbe diventare un cluster. Medici e infermieri hanno partecipato a una piccola festa all'interno di una delle corsie del ...