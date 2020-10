Epic Games vs Apple, la diatriba legale potrebbe toccare anche Sony, Microsoft e Nintendo in futuro (Di lunedì 12 ottobre 2020) La battaglia legale fra Epic Games e Apple potrebbe avere delle "importanti e serie ramificazioni che potrebbero toccare l'intera industria videoludica": questa sarebbe l'opinione del giudice del tribunale che sta attualmente supervisionando il caso.In alcuni atti del tribunale condivisi qualche giorno fa, il giudice Yvonne Gonzales Rogers ha dichiarato che la famosa "tassa Apple", dove gli sviluppatori devono dare il 30% dei loro profitti all'azienda della Mela, non è tanto diverso da quanto accade negli store online "trincerati" di Sony, Microsoft e Nintendo, nelle loro rispettive console:"Sicuramente, Sony, Nintendo e Microsoft operano in modo ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 ottobre 2020) La battagliafraavere delle "importanti e serie ramificazioni cherol'intera industria videoludica": questa sarebbe l'opinione del giudice del tribunale che sta attualmente supervisionando il caso.In alcuni atti del tribunale condivisi qualche giorno fa, il giudice Yvonne Gonzales Rogers ha dichiarato che la famosa "tassa", dove gli sviluppatori devono dare il 30% dei loro profitti all'azienda della Mela, non è tanto diverso da quanto accade negli store online "trincerati" di, nelle loro rispettive console:"Sicuramente,operano in modo ...

Eurogamer_it : #EpicGames vs #Apple, la diatriba legale potrebbe toccare anche Sony, Microsoft e Nintendo in futuro. - berkley1_ : RT @Multiplayerit: Apple non può bloccare l'Unreal Engine per la durata del processo con Epic Games - lillydessi : Fortnite: Epic Games ha rinunciato a 73 milioni di utenti per andare contro Apple - - Multiplayerit : Fortnite: Epic Games ha rinunciato a 73 milioni di utenti per andare contro Apple - Multiplayerit : Apple non può bloccare l'Unreal Engine per la durata del processo con Epic Games -