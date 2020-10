Edizioni BD presenta: Pazzia di JiokE e Sangue nel mare di Elisa Meneghel (Di lunedì 12 ottobre 2020) Prossimamente in libreria due attesi esordi, quello di JiokE, per il progetto BD Next, dedicato ai giovani talenti italiani, e quello di Elisa Meneghel, vincitrice del Lucca Project Contest 2019. Pazzia è il debutto di JiokE, giovane autore che che ha conquistato un grande seguito online; il volume raccoglie undici storie tra cui due inediti assoluti. Giovanni dell’Oro, questo il nome dietro la firma JiokE, non si tira indietro davanti ai temi più crudi, giocando con i chiari scuri del disegno e dell’animo umano e raccontandone le pieghe più oscure. «Senza mostri e demoni, e con il minimo indispensabile di fantasmi,» scrive Federico Salvan, editor di Edizioni BD, «JiokE si è ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Prossimamente in libreria due attesi esordi, quello di, per il progetto BD Next, dedicato ai giovani talenti italiani, e quello di, vincitrice del Lucca Project Contest 2019.è il debutto di, giovane autore che che ha conquistato un grande seguito online; il volume raccoglie undici storie tra cui due inediti assoluti. Giovanni dell’Oro, questo il nome dietro la firma, non si tira indietro davanti ai temi più crudi, giocando con i chiari scuri del disegno e dell’animo umano e raccontandone le pieghe più oscure. «Senza mostri e demoni, e con il minimo indispensabile di fantasmi,» scrive Federico Salvan, editor diBD, «si è ...

Ultime Notizie dalla rete : Edizioni presenta Eraldo Baldini, Cristiano Cavina e altri autori romagnoli alla rassegna "Pagine di casa nostra" RavennaToday Premi:'Sepe' a Manfredi, Di Mare, D'Alessio,Laurito,Scudieri

(ANSA) - NAPOLI, 12 OTT - Il direttore di Rai3 Franco Di Mare, il ministro dell'Università e ricerca Gaetano Manfredi, l'imprenditore Paolo Scudieri, Gigi D'Alessio e Maurisa Laurito: sono i vincitori ...

Artissima sarà ibrida e con un occhio rivolto a Milano

Leon ha evidenziato come quest'anno Torino avrà comunque il suo mese dell'arte ContemporaryArt il cui programma verrà presentato il 27 ottobre. Se si analizzano i numeri, 4 milioni di euro l'indotto ...

