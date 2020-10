Domani c’è Amazon Prime Day 2020: tutte le migliori offerte (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Foto: Amazon)Tutto pronto per l’Amazon Prime Day 2020 che aprirà sconti e promozioni dal 13 al 14 ottobre con molti prodotti a prezzi ribassati per ore o per pochi minuti. Ecco come funziona e come aderire alle varie offerte esclusive per clienti Prime. Cos’è e come funziona Amazon Prime Day 2020 Amazon Prime Day è lo speciale giorno di sconti con decine di migliaia di prodotti protagonisti di offerte e promozioni esclusiva di tutti gli utenti che hanno aderito al programma Amazon Prime (dal sito ufficiale) ossia al piano a rinnovo annuale che include i costi di spedizione su una vasta selezione di prodotti e ... Leggi su wired (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Foto:)Tutto pronto per l’Dayche aprirà sconti e promozioni dal 13 al 14 ottobre con molti prodotti a prezzi ribassati per ore o per pochi minuti. Ecco come funziona e come aderire alle varieesclusive per clienti. Cos’è e come funzionaDayDay è lo speciale giorno di sconti con decine di migliaia di prodotti protagonisti die promozioni esclusiva di tutti gli utenti che hanno aderito al programma(dal sito ufficiale) ossia al piano a rinnovo annuale che include i costi di spedizione su una vasta selezione di prodotti e ...

