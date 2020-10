Destino cinico e baro | che razza di roba è Giletti | lo sfregio di Giuliano Ferrara al candidato sindaco di Non è l' arena

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Contro Massimosi scatena, che su Il Foglio di lunedì 12 ottobre verga un editoriale di fuoco contro il conduttore di Non; l', su La7. Già, l'Elefantino non lo vuole vederedella capitale (ipotesi che lo stessonel corso della puntata di ieri, domenica 11 ottobre, di Non; l'ha un poco allontanato parlando con l'avvocato di Salvatore Buzzi, troppi gli scandali emersi nel corso di Mafia Capitale). Ma si diceva,. L'ex direttore de Il Foglio scrive un lungo articolo in cui di fatto, tra molti distinguo, sostiene la candidatura ipotetica del centrosinistra, quella di ...