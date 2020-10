Deputati e senatori in quarantena | incognita numeri in Parlamento

Leggi su agi

(Di lunedì 12 ottobre 2020) AGI - Il voto sulla Nota di aggiornamento del Def e, soprattutto, sull'annessa Relazione alche contiene lo scostamento di Bilancio preoccupa la maggioranza. Per l'approvazione della risoluzione sulla relazione alè infatti necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto, quindi 316 voti favorevoli alla Camera e 161 al Senato.che la maggioranza in una situazione 'normale' riuscirebbe a garantire, in particolare a Montecitorio, senza troppi patemi d'animo. Ma la diffusione del Covid nei due rami delimpensierisce i giallorossi a causa delle quarantene fiduciarie a cui sono stati sottopostidopo i casi di positività al virus registrati negli ultimi giorni. Conte ottimista "maggioranza coesa, ...