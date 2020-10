Crolla solaio di una palazzina in costruzione. Feriti due operai (Di lunedì 12 ottobre 2020) Estratti vivi dalle macerie del cantiere in cui erano all’opera: due operai di 40 e 60 anni sono rimasti gravemente Feriti in un incidente sul lavoro a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Erano da poco passate le 15 e, dopo che ci era stato gettato sopra del cemento fresco, il solaio di una palazzina in costruzione è Crollato sul piano inferiore, schiacciando di netto tutto quello che c’era sotto. Il boato si è avvertito in tutto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 12 ottobre 2020) Estratti vivi dalle macerie del cantiere in cui erano all’opera: duedi 40 e 60 anni sono rimasti gravementein un incidente sul lavoro a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Erano da poco passate le 15 e, dopo che ci era stato gettato sopra del cemento fresco, ildi unainto sul piano inferiore, schiacciando di netto tutto quello che c’era sotto. Il boato si è avvertito in tutto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

