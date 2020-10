Covid, Regioni chiedono lezioni a distanza per le superiori. Nel Dpcm stop a gite scolastiche. Raccomandate le mascherine in casa con amici (Di lunedì 12 ottobre 2020) lezioni a distanza alle superiori, stop alle gite scolastiche per questo anno e la raccomandazione sull’uso delle mascherine in casa in presenza di persone non conviventi. Sono queste le principali novità discusse nel corso dell’incontro tra governo e Regioni a Palazzo Chigi per definire tutti i punti che saranno inseriti nel prossimo Dpcm. Scuola, lezioni a distanza alle superiori e stop alle gite scolastiche Da parte del presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, sul tavolo dell’esecutivo è arrivata la proposta di permettere lezioni a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020)allealleper questo anno e la raccomandazione sull’uso delleinin presenza di persone non conviventi. Sono queste le principali novità discusse nel corso dell’incontro tra governo ea Palazzo Chigi per definire tutti i punti che saranno inseriti nel prossimo. Scuola,allealleDa parte del presidente della Conferenza delle, Stefano Bonaccini, sul tavolo dell’esecutivo è arrivata la proposta di permetterea ...

Coronavirus, verso un Dpcm con lezioni a distanza per le classi superiori, stop a gite scolastiche e mascherine in casa con amici

