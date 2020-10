Covid 19, verso il nuovo Dpcm: mascherina non obbligatoria per i runner (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid 19: la mascherina non sarà obbligatoria per chi fa jogging. verso lo stop a calcetto e sport amatoriali, regole invariate per palestre e piscine. Tra le decisioni più attese del nuovo Dpcm (in arrivo nelle prossime ore), ci sono anche quelle legate a chi fa jogging per strada, il calcetto e i vari sport … Leggi su 2anews (Di lunedì 12 ottobre 2020)19: lanon saràper chi fa jogging.lo stop a calcetto e sport amatoriali, regole invariate per palestre e piscine. Tra le decisioni più attese del(in arrivo nelle prossime ore), ci sono anche quelle legate a chi fa jogging per strada, il calcetto e i vari sport …

Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Si va verso uno stop a calcetto e feste, in arrivo anche nuove misure sui #tamponi: il #Dpcm potreb… - Agenzia_Ansa : #Conte stringe i tempi, verso l'anticipo del #Dpcm a lunedì. Ipotesi dello stop al calcetto e alle feste private in… - Corriere : Covid, verso lo stop a feste private e calcetto. Locali chiusi a mezzanotte, limiti ai banchetti - Ewavolpones84 : RT @claudio_2022: Ospedali verso il tutto esaurito. La sanità di De Luca è già in tilt. - GraziaB6 : RT @claudio_2022: Ospedali verso il tutto esaurito. La sanità di De Luca è già in tilt. -