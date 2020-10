Cosa c’entrano le aste del 5G con il Nobel per l’economia 2020 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Paul Milgrom e Robert Wilson Premi Nobel per l’Economia 2020 (Illustrazione: Niklas Elmehed – © Nobel Media)Il Premio Nobel per l’Economia 2020 assegnato congiuntamente a Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson, entrambi docenti all’Università di Stanford, è stato riconosciuto per l’impegno che i due studiosi hanno messo nella definizione e nello sviluppo della teoria delle aste, sempre più spesso al centro di numerose operazioni di compravendita di servizi e di oggetti sia nel settore privato, in particolare online, sia soprattutto nel settore pubblico. Le loro ricerche sul funzionamento delle aste hannoportato alla definizione di nuovi formati d’asta impiegati soprattutto per l’assegnazione di diversi ... Leggi su wired (Di lunedì 12 ottobre 2020) Paul Milgrom e Robert Wilson Premiper l’Economia(Illustrazione: Niklas Elmehed – ©Media)Il Premioper l’Economiaassegnato congiuntamente a Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson, entrambi docenti all’Università di Stanford, è stato riconosciuto per l’impegno che i due studiosi hanno messo nella definizione e nello sviluppo della teoria delle, sempre più spesso al centro di numerose operazioni di compravendita di servizi e di oggetti sia nel settore privato, in particolare online, sia soprattutto nel settore pubblico. Le loro ricerche sul funzionamento dellehannoportato alla definizione di nuovi formati d’asta impiegati soprattutto per l’assegnazione di diversi ...

DovAnachronos : @CentriSociali @ricpuglisi @GiuseppeConteIT @paola_demicheli @robersperanza Ma critico di una cosa che non c'entra… - Dagherrotipo1 : @Fiammo_cr @LegaSalvini Ridicola accozzaglia di numeri! Cosa c'entrano gli immigrati con la SCHIFOSA Quota100? Pate… - MauroB8 : RT @PDUmorista: Tiziano Ferro dovrà pagare 6 milioni di euro: per la Cassazione ha evaso le tasse. Inoltre lo ha ammonito 'I personaggi fam… - EmmeAA : @RogerHalsted Cosa c’entrano i pagamenti elettronici? - rossimone77 : @Axen0s @AleGuerani Antisemita... ??????? quindi le forze di occupazioni neozelandesi erano antisemite? Ma poi non er… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’entrano Coronavirus live, ultime notizie. Governo pensa a limitazioni per eventi di massa. Tampone obbligatorio da sei paesi, anche da Francia Nel 50% province medico di base non può prescrivere tamponi. Uk: 17.540 nuovi casi in un giorno Il Sole 24 ORE