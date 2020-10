Coronavirus, nuove restrizioni in tutta Europa: a Londra non si esclude un nuovo lockdown (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il virus continua la sua corsa in Europa e in Gran Bretagna non si esclude un nuovo lockdown. Sono numeri preoccupanti quelli che arrivano dal resto del Continente che ha visto negli ultimi giorni una nuova crescita di casi accertati di Covid-19, facendo segnare nella giornata di sabato un nuovo record: più di 123mila casi accertati in 24 ore, +8,3% rispetto ai numeri di venerdì scorso quando i casi registrati erano stati 114mila. Secondo il calcolo dell’OMS il bilancio di contagi in Europa è ormai prossimo ai 7 milioni di positivi. Nel Regno Unito preoccupa l’impennata di casi delle ultime settimane, stabilmente sopra 12mila casi dallo scorso 3 ottobre e 233 vittime complessive solo nel weekend, con nuove misure ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il virus continua la sua corsa ine in Gran Bretagna non siun. Sono numeri preoccupanti quelli che arrivano dal resto del Continente che ha visto negli ultimi giorni una nuova crescita di casi accertati di Covid-19, facendo segnare nella giornata di sabato unrecord: più di 123mila casi accertati in 24 ore, +8,3% rispetto ai numeri di venerdì scorso quando i casi registrati erano stati 114mila. Secondo il calcolo dell’OMS il bilancio di contagi inè ormai prossimo ai 7 milioni di positivi. Nel Regno Unito preoccupa l’impennata di casi delle ultime settimane, stabilmente sopra 12mila casi dallo scorso 3 ottobre e 233 vittime complessive solo nel weekend, conmisure ...

