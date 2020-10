Coronavirus, crescono decessi e ricoveri. Galli: la situazione non è come a marzo ma è allarmante (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono 4.619 (ieri 5.456) i nuovi i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia, mentre 39 sono i decessi, 13 in più di ieri. Un dato, quest'ultimo, che porta a 36.205 il numero complessivo dei morti dall'inizio della pandemia. Attualmente sono 82.764, con un incremento di 3.689 casi, i positivi nel nostro Paese. E' quanto riporta l'odierno bollettino sull'emergenza Coronavirus del ministero della Salute e che riporta, tra l'altro, una sensibile riduzione del numero dei tamponi fatti nelle ultime 24 ore in Italia: ieri erano stati 104.658, oggi ne sono stati registrati 85.442, -19.216. Da inizio pandemia nel nostro Paese sono stati effettuati 12.650.155 tamponi.Grazie al sospetto diagnostico sono stati fino ad oggi individuati 272.960 positivi mentre a seguito di attività di screening ne sono stati individuati 86.608. Sul fronte ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono 4.619 (ieri 5.456) i nuovi i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia, mentre 39 sono i, 13 in più di ieri. Un dato, quest'ultimo, che porta a 36.205 il numero complessivo dei morti dall'inizio della pandemia. Attualmente sono 82.764, con un incremento di 3.689 casi, i positivi nel nostro Paese. E' quanto riporta l'odierno bollettino sull'emergenzadel ministero della Salute e che riporta, tra l'altro, una sensibile riduzione del numero dei tamponi fatti nelle ultime 24 ore in Italia: ieri erano stati 104.658, oggi ne sono stati registrati 85.442, -19.216. Da inizio pandemia nel nostro Paese sono stati effettuati 12.650.155 tamponi.Grazie al sospetto diagnostico sono stati fino ad oggi individuati 272.960 positivi mentre a seguito di attività di screening ne sono stati individuati 86.608. Sul fronte ...

petergomezblog : #Coronavirus, i nuovi casi schizzano a 4.458 con 128mila tamponi. Altri 22 malati deceduti. Crescono gli ospedalizz… - zombificazione : RT @lucianoghelfi: #Coronavirus, calano con il weekend #contagi e #tamponi, crescono i morti: oggi +4.619 nuovi casi, di cui 696 in #Lombar… - lucianoghelfi : #Coronavirus, calano con il weekend #contagi e #tamponi, crescono i morti: oggi +4.619 nuovi casi, di cui 696 in… - etvmarche : Qualche 'speranza' in più dalle terapie intensive #COVID19 #coronavirus - 055firenze : #Coronavirus in #Toscana: 466 nuovi casi e 6 decessi. Crescono guarigioni e ricoveri -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus crescono Coronavirus, crescono i casi positivi nel Reggino: diversi i comuni interessati LaC news24 Coronavirus: indagine, 1 italiano su 10 non si vaccinerà, 37% dubbioso

"La crescente esitanza nei confronti del futuro vaccino può ... Circa un italiano su due, infatti, teme che il vaccino contro il Covid-19 potrebbe non essere testato in maniera adeguata, e solo il 22% ...

Lombardia, 696 casi e 3 morti

Crescono i pazienti guariti/dimessi ... In Toscana sono 18.626 i casi di positività al coronavirus, 466 in più rispetto a ieri (335 identificati in corso di tracciamento e 131 da attività di screening ...

"La crescente esitanza nei confronti del futuro vaccino può ... Circa un italiano su due, infatti, teme che il vaccino contro il Covid-19 potrebbe non essere testato in maniera adeguata, e solo il 22% ...Crescono i pazienti guariti/dimessi ... In Toscana sono 18.626 i casi di positività al coronavirus, 466 in più rispetto a ieri (335 identificati in corso di tracciamento e 131 da attività di screening ...