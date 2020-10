Coronavirus, Burioni: “La situazione attuale non ha nulla a che vedere con maggio. Abbiamo tolto la testa dalle fauci della morte” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Avrei messo la firma con il sangue a marzo per trovarmi il 12 ottobre in una situazione come questa in cui Abbiamo quattro vaccini che si trovano nella fase 3, quella in cui si determina l’efficacia di un vaccino. Sarebbe intollerabile che qualcuno non possa avere il vaccino o perché non ne viene prodotto abbastanza, o perché non se lo può permettere“: lo ha affermato il virologo Roberto Burioni ospite su Rai Radio1, all’interno di Forrest.“I numeri dei positivi che Abbiamo, riferiti alla primavera, non hanno nulla a che fare con la realtà. In quel momento il numero dei casi è stato immensamente sottostimato e Abbiamo avuto un momento di immensa difficoltà. Siamo stati la prima nazione occidentale ad essere ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Avrei messo la firma con il sangue a marzo per trovarmi il 12 ottobre in unacome questa in cuiquattro vaccini che si trovano nella fase 3, quella in cui si determina l’efficacia di un vaccino. Sarebbe intollerabile che qualcuno non possa avere il vaccino o perché non ne viene prodotto abbastanza, o perché non se lo può permettere“: lo ha affermato il virologo Robertoospite su Rai Radio1, all’interno di Forrest.“I numeri dei positivi che, riferiti alla primavera, non hannoa che fare con la realtà. In quel momento il numero dei casi è stato immensamente sottostimato eavuto un momento di immensa difficoltà. Siamo stati la prima nazione occidentale ad essere ...

FabioVaio : RT @nonvotoilpd: Virologi in TV, agente di Ilaria Capua: 'Per un contributo di 10 minuti su Skype o dallo studio televisivo dell’università… - Phaelon2 : @MarabottiMarco @myo75ho @angelofusco1966 @Cartabellotta Alcuni medici universitari di varie parti d'Italia che han… - brugnolovpl : @MDragonil @gustinicchi E ci sarebbe anche il sito di Burioni a dire che fa male. Burioni, il guru della scienza, m… - AlfaUNO11 : RT @nonvotoilpd: Virologi in TV, agente di Ilaria Capua: 'Per un contributo di 10 minuti su Skype o dallo studio televisivo dell’università… - lucia676 : RT @nonvotoilpd: Virologi in TV, agente di Ilaria Capua: 'Per un contributo di 10 minuti su Skype o dallo studio televisivo dell’università… -