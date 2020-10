Ci attende uno strano Black Friday | ecco le proposte anti-Covid

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilsi avvicina: è fissato per il 27 novembre, cade sempre il giorno dopo la festa del Ringraziamento,, ma abbiamo ancora molti punti in sospeso. Sarà possibile fare acquisti liberamente ...

Delda1980 : Uno «scempio» oppure un fiore che attende di sbocciare? - jpeachwill : mio padre l'altro giorno lascia UN solo gamberone. mia madre: almeno quello potevi finirlo! era uno! la sua rispost… -

Ultime Notizie dalla rete : attende uno

Globalist.it

12 OTT - L’incidenza cumulativa dell’infezione da Sars-Cov-2 è significativamente più bassa tra le persone trapiantate che tra i pazienti in lista d’attesa per un trapianto d’organo. E’ uno dei dati c ...Quando lo spettacolo entra in politica, da Reagan a Cicciolina, ha sempre successo, non parliamo poi dei giornalisti che insieme ad attori e conduttori tv sono una delle categorie più rappresentative ...