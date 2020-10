Champions, Usigrai: «Grave se la Rai non ha presentato offerte» (Di lunedì 12 ottobre 2020) «Se confermata, la notizia che la Rai non avrebbe presentato alcuna offerta per la Champions sarebbe gravissima. Una scelta inspiegabile ed inaccettabile. Trincerarsi dietro ai costi sarebbe assurdo: gli eventi sportivi sono sempre il picco degli ascolti televisivi». Cos&iGrave; l’esecutivo Usigrai e il CdR Rai Sport hanno commentato in una nota la notizia secondo la … L'articolo Champions, Usigrai: «Grave se la Rai non ha presentato offerte» &eGrave; stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020) «Se confermata, la notizia che la Rai non avrebbealcuna offerta per lasarebbe gravissima. Una scelta inspiegabile ed inaccettabile. Trincerarsi dietro ai costi sarebbe assurdo: gli eventi sportivi sono sempre il picco degli ascolti televisivi». Cos&i; l’esecutivoe il CdR Rai Sport hanno commentato in una nota la notizia secondo la … L'articolo: «se la Rai non ha» &e; stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

CalcioFinanza : #Usigrai: «Grave se la #Rai non ha presentato offerte per la #Champions» - sportli26181512 : #Media #Notizie Champions, Usigrai: «Grave se la Rai non ha presentato offerte»: «Se confermata, la notizia che la… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Usigrai FNSI - Usigrai e Cdr di Rai Sport: «Sulla Champions è in corso un balletto sulla pelle della Rai» Fnsi Champions, Usigrai: «Grave se la Rai non ha presentato offerte»

«Se confermata, la notizia che la Rai non avrebbe presentato alcuna offerta per la Champions sarebbe gravissima ... Così l’esecutivo Usigrai e il CdR Rai Sport hanno commentato in una nota la notizia ...

«Se confermata, la notizia che la Rai non avrebbe presentato alcuna offerta per la Champions sarebbe gravissima ... Così l’esecutivo Usigrai e il CdR Rai Sport hanno commentato in una nota la notizia ...