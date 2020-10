Capito Giuseppe Conte? Davanti le telecamere così | ma dietro roba da matti | chi rischia il contagio | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 ottobre 2020)è arrivato persino alla “forte raccomandazione” di indossare la mascherina in casa quando si incontrano amici o parenti non conviventi, eppure quando si tratta della sua persona gli assembramenti sono consentiti. È quanto fa notare Il Giornale, che ha pubblicato una gallery fotografica in cui il premier ha dato vita ad una calca pazzesca per consentire ai giornalisti di porgli delle domande durante la sua vista a Taranto. Nella diretta Facebook ovviamente si vedevano soltanto i microfoni in primo piano eal centro della scena, maleche lo inquadravano le norme di sicurezza per il coronavirus non sono state rispettate. “Non per volontà dei giornalisti”, ci tiene a precisare Il Giornale, che aveva un collaboratore sul ...