Bolla in Serie A, lo Spezia favorevole. Meluso: “Da noi è soluzione attuabile” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Si cercano soluzioni alternative per concludere la stagione di Serie A appena cominciata. Alcune possibili soluzioni vedono molti in disaccordo. Si parla di Bolla oppure di playoff. Soprattutto sulla prima ipotesi, il direttore sportivo dello Spezia Mauro Meluso si è detto favorevole. Ai microfoni di Radio Marte, il dirigente del club neo promosso in Serie A ha parlato delle diverse piste per portare a termine l'annata calcistica italiana.Spezia: parla Melusocaption id="attachment 1036021" align="alignnone" width="1024" Meluso Spezia (twitter Spezia)/captionNon solo la conclusione della stagione ma anche alcuni aspetti relativi alla formazione dello Spezia nelle parole del ds ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 ottobre 2020) Si cercano soluzioni alternative per concludere la stagione diA appena cominciata. Alcune possibili soluzioni vedono molti in disaccordo. Si parla dioppure di playoff. Soprattutto sulla prima ipotesi, il direttore sportivo delloMaurosi è detto. Ai microfoni di Radio Marte, il dirigente del club neo promosso inA ha parlato delle diverse piste per portare a termine l'annata calcistica italiana.: parlacaption id="attachment 1036021" align="alignnone" width="1024"(twitter)/captionNon solo la conclusione della stagione ma anche alcuni aspetti relativi alla formazione dellonelle parole del ds ...

ZZiliani : ULTIMORA. La FIGC informa che a partire da sabato 17 la serie A riprenderà le attività sotto un’unica bolla. La str… - repubblica : Juventus, la bolla si è sgonfiata: segnalati in procura i giocatori volati all'estero - ItaSportPress : Bolla in Serie A, lo Spezia favorevole. Meluso: 'Da noi è soluzione attuabile' - - gianluspin : @CorSport Ma avete un briciolo di cervello oppure no?? Quindi anche nell’eventualità assurda che la serie A vada tu… - Fprime86 : RT @CorSport: #Nba, perché la bolla ha funzionato: la #SerieA può imitarla? -