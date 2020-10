Barbara D' Urso batte Fazio e Giletti | Live non è la D' Urso | a Mediaset si brinda

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Barbarella supera di nuovo. E il talk della domenica sera; ancora una volta suo. Così, a Cologno Monzese siappena arrivano sul tavolo dei direttori i dati di ascolto e la curva dello share. Picchi pazzeschi, ancora una voltanon; la d'supera i competitors su Rai3 e La7 (dove vanno in onda due altri talk della televisione). La d'registra in media il 16% di share con picchi del 28% e quasi 4 milioni di spettatori. I contatti volano sui social a 10 milioni. Dall'altra parte, su Rai3 e La7, frenano. Il primo al 10.3%-9.4%, il secondo al 4.8%-5.7%. Nel salottino di Barbarella, che ha dedicato ...

trash_italiano : BARBARA D’URSO SEI UNA QUEEN #noneladurso - trash_italiano : Barbara d’Urso sempre più social: Katuxa di 'wow che caldo' sbarcherà a #Pomeriggio5 venerdì 9 - Gaberight : Lady Gaga ospite speciale da Barbara d’Urso #noneladurso #LadyGaga - ilariaiaia_ : comunque Barbara D’urso più passa il tempo e più sembra più giovane, ora potrebbe sembrare la sorella minore di mia… - massimi03486207 : @trash_italiano Barbara d'urso mette mi piace e lei ieri non l'ha difesa -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Urso

La performer e corista dei più grandi artisti della musica leggera italiana (Lucio Battisti, Mina, Vasco Rossi, Raffaella Carrà, Fabrizio De André – solo per citarne alcuni), torna in radio con un iro ...Durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, è andato in onda uno scontro di fuoco tra Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe. Già all’interno della casa del Gf Vip la modella aveva negato la love st ...