Bankitalia e Upb concordi, "rischi" sui conti pubblici se la pandemia riparte (Di lunedì 12 ottobre 2020) Eventuali nuove strette anti-Covid potrebbero avere “effetti non trascurabili” sull’economia. Le misure di sostegno all’economia potranno essere efficaci solo se arriveranno rapidamente e se non ci saranno sprechi. Potrebbe essere sintetizzata con queste due frasi la valutazione di Bankitalia e dell’Ufficio parlamentare di bilancio sulla nota di aggiornamento al Def.“L’entità dell’effetto macroeconomico delle misure programmate dipenderà, oltre che dalle risorse mobilitate e dalla ripartizione fra le voci del bilancio, anche dai tempi di attuazione dei progetti e dalla loro efficacia nel sostenere il potenziale di crescita”, ha detto Eugenio Gaiotti, Capo del Dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia, nell’audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Da ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Eventuali nuove strette anti-Covid potrebbero avere “effetti non trascurabili” sull’economia. Le misure di sostegno all’economia potranno essere efficaci solo se arriveranno rapidamente e se non ci saranno sprechi. Potrebbe essere sintetizzata con queste due frasi la valutazione die dell’Ufficio parlamentare di bilancio sulla nota di aggiornamento al Def.“L’entità dell’effetto macroeconomico delle misure programmate dipenderà, oltre che dalle risorse mobilitate e dalla ripartizione fra le voci del bilancio, anche dai tempi di attuazione dei progetti e dalla loro efficacia nel sostenere il potenziale di crescita”, ha detto Eugenio Gaiotti, Capo del Dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia, nell’audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Da ...

