Asma grave | risultati promettenti per masitinib

(Di lunedì 12 ottobre 2020)da uno studio di fase 3 pernelle forme severe di malattia. Il farmaco ha come bersaglio tre tirosin chinasi Uno studio di fase 3 presentato nel corso di una sessione virtuale del congresso annuale ERS ha documentato che il tasso di riacutizzazioni disevero si riduce in modo significativo… L'articolo Corriere Nazionale.

imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: ASMA GRAVE – TRE PAZIENTI SU QUATTRO PAZIENTI CERCANO PIÙ INFORMAZIONI E SUPPORTO NELLA VITA QUOTIDIANA. - preuniop : L’indagine è disponibile su - preuniop : L’indagine è disponibile su - EAlessandrolodi : RT @Terry79719069: @Palazzo_Chigi Il Tar di Strasburgo boccia l'obbligo indiscriminato delle #mascherine in quanto l’obbligo generalizzato… - bikermanfast : RT @Terry79719069: @Palazzo_Chigi Il Tar di Strasburgo boccia l'obbligo indiscriminato delle #mascherine in quanto l’obbligo generalizzato… -

Ultime Notizie dalla rete : Asma grave

PharmaStar

Circa tre pazienti con asma grave su quattro evidenziano come la patologia abbia un forte impatto sulla qualità della propria vita: un dato significativo ...Tre pazienti con asma grave su quattro evidenziano come la patologia abbia un forte impatto sulla qualità della propria vita. Il dato emerge da una ricerca condotta da Doxa Pharma per Sanofi, la prima ...