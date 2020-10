Vialli: "Juve, per lo scudetto stavolta sarà dura. Atalanta? Mi piace da impazzire" (Di domenica 11 ottobre 2020) L'ex attaccante bianconero ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tanti gli argomenti affrontati, dai bianconeri fino al Papu Gomez Leggi su 90min (Di domenica 11 ottobre 2020) L'ex attaccante bianconero ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tanti gli argomenti affrontati, dai bianconeri fino al Papu Gomez

CalcioJcom : New post: Vialli: “Juve, quest’anno sarà dura” - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Vialli: “Credo che quest’anno sia difficile per la Juve. Il campionato… - infoitsport : Vialli: 'Juve, quest'anno è più dura. Mi sarebbe piaciuto giocare in questa Atalanta' - infoitsport : Vialli: “Scudetto? Quest’anno sarà difficile per la Juve. Le altre squadre forse sentiranno…” - infoitsport : Vialli: 'Juve, stavolta è dura. Avrei voluto giocare in questa Atalanta, Gomez da Pallone d'Oro' -