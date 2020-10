Quando si accendono i termosifoni nei condomini: date in base alla Regione (Di domenica 11 ottobre 2020) Negli ultimi giorni, forse anche a causa del freddo, in molti si sono cominciati a chiedere Quando si accenderanno i riscaldamenti nei condomini. La risposta non è univoca e dipende dalla Regione in cui si vive. Quando si accendono i termosifoni? L’accensione della caldaia del condominio segue regole ben precise e si basa sulla legge numero 10 del 1991 e proprio in questa legge sono stabilite le date di accensione del riscaldamento centralizzato in base alla Regione in cui si vive. La norma prevede che al Nord i riscaldamenti possano essere accesi a partire dal 15 ottobre mentre al sud si deve aspettare il 15 novembre. date e ... Leggi su pensioniefisco (Di domenica 11 ottobre 2020) Negli ultimi giorni, forse anche a causa del freddo, in molti si sono cominciati a chiederesi accenderanno i riscaldamenti nei. La risposta non è univoca e dipende din cui si vive.si? L’accensione della caldaia delo segue regole ben precise e si basa sulla legge numero 10 del 1991 e proprio in questa legge sono stabilite ledi accensione del riscaldamento centralizzato inin cui si vive. La norma prevede che al Nord i riscaldamenti possano essere accesi a partire dal 15 ottobre mentre al sud si deve aspettare il 15 novembre.e ...

Sono bastate 24 ore di freddo a far spuntare questa frase. L'accensione della caldaia è regolamentata per legge in base alla zona climatica di residenza. Scopri le regole a Vicenza ...

