Palermo-Avellino, adesso è crisi per i rosanero (Di domenica 11 ottobre 2020) Il big-match del quarto turno di Serie C Palermo-Avellino ha certificato una verità che, piano piano, comincia a serpeggiare infida nelle vie del capoluogo siciliano: la terza categoria di calcio italiana, la più bassa del professionismo, non è di semplice lettura con la Serie D. Dopo la sconfitta ottenuta in casa contro i lupi irpini di Piero Braglia, i rosanero hanno aperto ufficialmente la prima, rapidissima, crisi stagionale. Roberto Boscaglia, tecnico di Gela arrivato con tanto entusiasmo, dovrà invertire immediatamente il trend negativo intrapreso dai suoi ragazzi per raddrizzare una stagione che, seppure appena iniziata, risulta regalare criticità sparse da correggere. Palermo-Avellino: un ko che fa male Fa male. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 ottobre 2020) Il big-match del quarto turno di Serie Cha certificato una verità che, piano piano, comincia a serpeggiare infida nelle vie del capoluogo siciliano: la terza categoria di calcio italiana, la più bassa del professionismo, non è di semplice lettura con la Serie D. Dopo la sconfitta ottenuta in casa contro i lupi irpini di Piero Braglia, ihanno aperto ufficialmente la prima, rapidissima,stagionale. Roberto Boscaglia, tecnico di Gela arrivato con tanto entusiasmo, dovrà invertire immediatamente il trend negativo intrapreso dai suoi ragazzi per raddrizzare una stagione che, seppure appena iniziata, risulta regalare criticità sparse da correggere.: un ko che fa male Fa male. Il ...

