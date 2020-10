P.T. immortale! Sarà giocabile anche su PS5 grazie al trasferimento dati da PS4? (Di domenica 11 ottobre 2020) Questa settimana, Sony ha condiviso una pagina di supporto, all'interno della quale sono presenti le principali FAQ relative alla retrocompatibilità di PlayStation 5 con i titoli PS4.Fra le spiegazioni, viene citata la possibilità di trasferire i titoli digitali e tutti i dati di salvataggio da PS4 a PS5 tramite WiFi, come quella di accedere ai giochi PS4 su PS5 tramite le memorie esterne.Sulla base di queste informazioni, molte persone hanno tirato un sospiro di sollievo perché significa che P.T., la demo di Silent Hills, potrà essere trasferita su console next-gen, esattamente come tutti gli altri titoli presenti nella memoria locale PS4.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 11 ottobre 2020) Questa settimana, Sony ha condiviso una pagina di supporto, all'interno della quale sono presenti le principali FAQ relative alla retrocompatibilità di PlayStation 5 con i titoli.Fra le spiegazioni, viene citata la possibilità di trasferire i titoli digitali e tutti idi salvataggio daa PS5 tramite WiFi, come quella di accedere ai giochisu PS5 tramite le memorie esterne.Sulla base di queste informazioni, molte persone hanno tirato un sospiro di sollievo perché significa che P.T., la demo di Silent Hills, potrà essere trasferita su console next-gen, esattamente come tutti gli altri titoli presenti nella memoria locale.Leggi altro...

