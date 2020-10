Non più 14 giorni di quarantena e due tamponi negativi. Novità sul fronte virus: ecco quando si viene considerati "guariti" (Di domenica 11 ottobre 2020) Non solo restrizioni per questa seconda ondata. Nella lunga riunione di oggi, domenica 11 ottobre, del Comitato tecnico scientifico è stato concesso il via libera alla riduzione della quarantena da 14 a 10 giorni, e stop alla regola del doppio tampone negativo per poter dichiarare un positivo guarito. Ne basterà uno, dunque. Queste, a quanto si apprende, le indicazioni emerse dall'incontro convocato convocato d'urgenza dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Il motivo del cambio di passo risiede anche nel fatto che l'intervento ridurrà fin da subito la forte pressione sul sistema nazione dei tamponi. Sistema che in questi giorni di ritorno a contagi numerosi è andato nel caos. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Non solo restrizioni per questa seconda ondata. Nella lunga riunione di oggi, domenica 11 ottobre, del Comitato tecnico scientifico è stato concesso il via libera alla riduzione dellada 14 a 10, e stop alla regola del doppio tampone negativo per poter dichiarare un positivo guarito. Ne basterà uno, dunque. Queste, a quanto si apprende, le indicazioni emerse dall'incontro convocato convocato d'urgenza dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Il motivo del cambio di passo risiede anche nel fatto che l'intervento ridurrà fin da subito la forte pressione sul sistema nazione dei. Sistema che in questidi ritorno a contagi numerosi è andato nel caos.

Città del Vaticano, 11 ott. (Adnkronos) - "Preghiamo affinché, in virtù del battesimo, i fedeli laici, specialmente le donne, partecipino maggiormente nelle istituzioni di responsabilità nella Chiesa, ...

TENNIS: ROLAND GARROS. NADAL “VINCERE ANCORA QUI E’ PIÙ DI UN SOGNO”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Vincere qui un'altra volta e' piu' di un sogno. Sono felicissimo. Questo e' il campo dove mi diverto di piu'. Mi spiace solo non poter festeggiare come al solito per vi ...

