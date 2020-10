Napoli, equilibrio e muscoli: Bakayoko è l’uomo che mancava a Gattuso (Di domenica 11 ottobre 2020) Tiemoué Bakayoko permetterà a Gattuso di variare gli schemi del suo Napoli Il Napoli ha chiuso col botto la finestra di calciomercato appena conclusa. In azzurro è arrivato, in prestito dal Chelsea, Tiemoué Bakayoko; calciatore che già conosce la Serie A e soprattutto Gennaro Gattuso. Il francese è stato già all’allenato dall’attuale tecnico del Napoli nella stagione 2018-2019, con la maglia del Milan. Un rinforzo di ottimo livello per gli azzurri, che permetterà a “Ringhio” di poter variare gli schemi di gioco. Bakayoko va a chiudere una falla presente nella rosa azzurra: ovvero quella dell’assenza di un centrocampista ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tiemouépermetterà adi variare gli schemi del suoIlha chiuso col botto la finestra di calciomercato appena conclusa. In azzurro è arrivato, in prestito dal Chelsea, Tiemoué; calciatore che già conosce la Serie A e soprattutto Gennaro. Il francese è stato già all’allenato dall’attuale tecnico delnella stagione 2018-2019, con la maglia del Milan. Un rinforzo di ottimo livello per gli azzurri, che permetterà a “Ringhio” di poter variare gli schemi di gioco.va a chiudere una falla presente nella rosa azzurra: ovvero quella dell’assenza di un centrocampista ...

andreaguglielme : Ex Procuratore Napoli: 'Calciopoli? Potevamo togliere 10 scudetti alla Juve, mi vanto di averla mandata in B. E anc… - LaTorre1905 : #Coronavirus, De Luca: 'In #Campania scatterà il lockdown se salterà l’equilibrio tra nuovi contagi e guariti'… - NCN_it : EQUILIBRIO E DOPPIO RUOLO: COME CAMBIA IL NAPOLI CON BAKAYOKO CLICCA QUI: - Scisciano : Campania, Covid. De Luca:”Se abbiamo un incremento ogni giorno di 800 nuovi positivi chiudiamo tutto”: Napoli, 9 Ot… - cladam86 : Due ruoli, filtro ed equilibrio: Bakayoko cambia il #Napoli ?? -