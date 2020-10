“Mi manca”. Problemi di cuore per Can Yaman, l’attore lo confessa davanti a Silvia Toffanin (Di domenica 11 ottobre 2020) È l’attore del momento e ieri è stato ospite di Silvia Toffanin. A Verissimo, Can Yaman si è lasciato andare a una lunga serie di confessioni che hanno lasciato parecchi telespettatori senza parole. Can Yaman si è confidato anche sulla sua infanzia e adolescenza in Turchia, con la passione per l’italiano e gli Stati Uniti: “Per tre anni mia nonna si è presa cura di me quando ero piccolo, in quel periodo mio padre e mia madre avevano difficoltà economiche, e erano occupati con il lavoro”. Poi Can Yaman continua: “Ci sono stati degli alti e bassi, poi a quattordici anni ho deciso di studiare italiano, e ho vinto una borsa di studio, per continuare a studiare la vostra lingua, che mi è sempre piaciuta molto. Mi sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 11 ottobre 2020) È l’attore del momento e ieri è stato ospite di. A Verissimo, Cansi è lasciato andare a una lunga serie di confessioni che hanno lasciato parecchi telespettatori senza parole. Cansi è confidato anche sulla sua infanzia e adolescenza in Turchia, con la passione per l’italiano e gli Stati Uniti: “Per tre anni mia nonna si è presa cura di me quando ero piccolo, in quel periodo mio padre e mia madre avevano difficoltà economiche, e erano occupati con il lavoro”. Poi Cancontinua: “Ci sono stati degli alti e bassi, poi a quattordici anni ho deciso di studiare italiano, e ho vinto una borsa di studio, per continuare a studiare la vostra lingua, che mi è sempre piaciuta molto. Mi sono ...

