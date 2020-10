Mascherina, obbligo all'aperto anche per attività motoria (Di domenica 11 ottobre 2020) Per l'attività motoria all'aperto si dovrà indossare obbligatoriamente la Mascherina . Può non metterla solo chi sta facendo attività sportiva. La precisazione arriva dal attraverso una circolare ... Leggi su leggo (Di domenica 11 ottobre 2020) Per l'all'si dovrà indossare obbligatoriamente la. Può non metterla solo chi sta facendo; sportiva. La precisazione arriva dal attraverso una circolare ...

