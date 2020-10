Luca Argentero, Cristina Marino a Verissimo: ” Luca è un mammo. Stiamo organizzando le nozze” (Di domenica 11 ottobre 2020) Una bellissima storia d’amore tra Cristina Marino e Luca Argentero che presto realizzeranno anche il loro sogno, quello di sposarsi. Cristina e Luca da maggio scorso sono diventati genitori della piccola Nina Speranza. A Verissimo, Cristina Marino ha spiegato perché la scelta di questo nome per la piccola: “Perché il nome Nina Speranza? Sono i due nomi delle nostre nonne, a me e a Luca piaceva l’idea, specialmente un nome come Speranza, in questo periodo, era significativo. Diventare genitori ti fa cambiare le priorità e aumentano le responsabilità, è un’esperienza unica anche se la credevo ... Leggi su 361magazine (Di domenica 11 ottobre 2020) Una bellissima storia d’amore trache presto realizzeranno anche il loro sogno, quello di sposarsi.da maggio scorso sono diventati genitori della piccola Nina Speranza. Aha spiegato perché la scelta di questo nome per la piccola: “Perché il nome Nina Speranza? Sono i due nomi delle nostre nonne, a me e apiaceva l’idea, specialmente un nome come Speranza, in questo periodo, era significativo. Diventare genitori ti fa cambiare le priorità e aumentano le responsabilità, è un’esperienza unica anche se la credevo ...

