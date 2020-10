La Capua e il nuovo Dpcm: “Giuste chiusure locali, movida va reinventata” (Di domenica 11 ottobre 2020) Roma, 11 ott – Ilaria Capua è un altro di quegli esperti “cocchi” dell’informazione italiana, in primis il Corriere della Sera, che ci delizia con una sua nuova intervista in cui la scienziata (spesso protagonista di esternazioni contraddittorie sul coronavirus ma mai smentita a grande voce dai “debunker”) dice la sua sulle nuove strette regole previste dal Dpcm approntato da Conte e co. Capua: “Mascherine ovunque” Per la Capua, prima di tutto – anche prima dell’impegno dello Stato – arriva quello dei privati cittadini: “La mascherina va portata sempre, sottolineo sempre, tranne che in casa e nella propria macchina se si è soli. Il disinfettante va tenuto sempre con sé, lavando le mani più spesso possibile con acqua ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 11 ottobre 2020) Roma, 11 ott – Ilariaè un altro di quegli esperti “cocchi” dell’informazione italiana, in primis il Corriere della Sera, che ci delizia con una sua nuova intervista in cui la scienziata (spesso protagonista di esternazioni contraddittorie sul coronavirus ma mai smentita a grande voce dai “debunker”) dice la sua sulle nuove strette regole previste dalapprontato da Conte e co.: “Mascherine ovunque” Per la, prima di tutto – anche prima dell’impegno dello Stato – arriva quello dei privati cittadini: “La mascherina va portata sempre, sottolineo sempre, tranne che in casa e nella propria macchina se si è soli. Il disinfettante va tenuto sempre con sé, lavando le mani più spesso possibile con acqua ...

