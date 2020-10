Inter, i positivi salgono a 6: alla lista si aggiunge Ashley Young (Di domenica 11 ottobre 2020) Aumenta il numero dei contagiati in casa Inter. Il club nerazzurro comunica, sul suo sito ufficiale, che anche Ashley Young è risultato positivo al Covid. Si tratta del sesto positivo dopo Radu, Skriniar, Bastoni, Gagliardini e Nainggolan. “FC Internazionale Milano comunica che Ashley Youg è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è già in quarantena presso la propria abitazione”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 ottobre 2020) Aumenta il numero dei contagiati in casa. Il club nerazzurro comunica, sul suo sito ufficiale, che ancheè risultato positivo al Covid. Si tratta del sesto positivo dopo Radu, Skriniar, Bastoni, Gagliardini e Nainggolan. “FCnazionale Milano comunica cheYoug è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è già in quarantena presso la propria abitazione”. L'articolo ilNapo

