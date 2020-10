Il Paradiso delle Signore 5: MARCELLO troppo passionale con ROBERTA? Anticipazioni (Di domenica 11 ottobre 2020) Tante novità in arrivo con i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, che iniziano lunedì 12 ottobre 2020 con un salto temporale di quattro mesi: stiamo parlando di una richiesta ufficiale della venere Laura Parisi (Arianna Montefiori), che vuole diventare la coinquilina di ROBERTA Pellegrino (Federica De Benedittis) e Gabriella Rossi (Ilaria Rossi)!Leggi anche: Una Vita Anticipazioni: EMILIO scopre roba compromettente su LEDESMA!Il Paradiso delle Signore, spoiler: LAURA chiede a GABRIELLA e ROBERTA se può vivere con loro Ebbene sì, dopo l’addio di Angela Barbieri (Alessia Debandi), partita per l’Australia come governante della famiglia che ha adottato il suo piccolo Matteo, la casa ... Leggi su tvsoap (Di domenica 11 ottobre 2020) Tante novità in arrivo con i nuovi episodi de Il, che iniziano lunedì 12 ottobre 2020 con un salto temporale di quattro mesi: stiamo parlando di una richiesta ufficiale della venere Laura Parisi (Arianna Montefiori), che vuole diventare la coinquilina diPellegrino (Federica De Benedittis) e Gabriella Rossi (Ilaria Rossi)!Leggi anche: Una Vita: EMILIO scopre roba compromettente su LEDESMA!Il, spoiler: LAURA chiede a GABRIELLA ese può vivere con loro Ebbene sì, dopo l’addio di Angela Barbieri (Alessia Debandi), partita per l’Australia come governante della famiglia che ha adottato il suo piccolo Matteo, la casa ...

