GF Vip | Tommaso Zorzi ricorda il trauma della violenza | “Ero una maschera di sangue”

Dietro gli atteggiamenti provocatori che nonostante tutto continua a tenere in difesa del suo personaggio, anche Tommaso Zorzi come molti altri colleghi del GF Vip ha qualcosa da rivelare al pubblico e alle telecamere. Si tratta in questo caso di un vero e proprio episodio di violenza, mai prima d'ora confessato dall'influencer e ora finalmente raccontato in un colloquio con Stefania Orlando. Protagonista dell'episodio sarebbe stato un suo ex, in compagnia di diversi amici; la terribile esperienza risalirebbe a diversi anni prima, con Zorzi ancora oggi impegnato a superarla. L'agghiacciante confessione di Tommaso Zorzi, che ha rivelato alle telecamere del GF Vip un terribile episodio del suo passato "Quando un uomo subisce violenza da parte ...

