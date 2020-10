Federer omaggia Nadal | Ben fatto | te lo meriti

(Di domenica 11 ottobre 2020) Rafaschianta Novak Djokovic in tre set , 6-0. 6-2, 7-5, e si prende il Roland Garros . Per lo spagnolo è la tredicesima vittoria a Parigi , e il ventesimo torneo Slam vinto, come Roger

Ultime Notizie dalla rete : Federer omaggia

Corriere dello Sport

“E’ un onore per me congratularmi con Nadal per la sua 20esima vittoria. E’ sempre stato mio amico ed è il mio più grande rivale. Ho sempre avuto il massimo rispetto per lui, per il grande campione ch ...Ecco il post che il campione svizzero ha dedicato al neo-vincitore del Roland Garros: “Mi congratulo per la tua ventesima vittoria di uno Slam. Entrambi ci siamo spinti a vicenda per diventare giocato ...