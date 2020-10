E’ il giorno del suo diciottesimo compleanno: i genitori la trovano morta nel letto (Di domenica 11 ottobre 2020) Maria Chiara Previtali muore il giorno del suo compleanno, mistero sulle cause anche se si fanno le prime ipotesi, il padre se la prende col fidanzato. Doveva essere un giorno speciale, il giorno della maggiore età: 18 anni. Maria Chiara, però, se ne è andata prima, senza spegnere le candeline, senza poter capire la differenza tra l’essere maggiorenne e tutto quello che faceva prima di ieri. Maria Chiara Previtali non era felice, era in cura da uno psicologo. Il padre, che l’ha trovata senza vita nel letto, dice che è stato il suo fidanzato a circuirla e a portarla prima alla depressione e poi alla morte. Forse Maria Chiara faceva uso di sostanze stupefacenti, forse l’ha stroncata un’overdose. Oppure ha deciso di togliersi la ... Leggi su chenews (Di domenica 11 ottobre 2020) Maria Chiara Previtali muore ildel suo, mistero sulle cause anche se si fanno le prime ipotesi, il padre se la prende col fidanzato. Doveva essere unspeciale, ildella maggiore età: 18 anni. Maria Chiara, però, se ne è andata prima, senza spegnere le candeline, senza poter capire la differenza tra l’essere maggiorenne e tutto quello che faceva prima di ieri. Maria Chiara Previtali non era felice, era in cura da uno psicologo. Il padre, che l’ha trovata senza vita nel, dice che è stato il suo fidanzato a circuirla e a portarla prima alla depressione e poi alla morte. Forse Maria Chiara faceva uso di sostanze stupefacenti, forse l’ha stroncata un’overdose. Oppure ha deciso di togliersi la ...

Ultime Notizie dalla rete : giorno del Domenica 11 ottobre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo TrevisoToday Roma, da Olsen a Pau Lopez: porta a scrigno. Gioca la "riserva" Mirante

Alisson era uno dei migliori portieri del calcio italiano, oggi lo è di quello inglese. Di scuro, in assoluto, è tra i primi tre del mondo, se non il primo. Fenomeno era e ...

Il dramma degli ostaggi nel deserto del Mali: "Ci legarono agli alberi dopo la fuga di uno di noi"

Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio hanno raccontato ai magistrati della procura di Roma i particolari della loro prigionia. E nel giorno del loro ritorno a.... Sono arrivati all'aeroporto di ...

