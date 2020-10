Covid-19, positivo alunno della scuola d’infanzia “San Vito”: classe in quarantena (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – positivo al Covid-19 un alunno dell’Istituto Comprensivo Statale “Bosco Lucarelli” di Benevento nel Plesso di scuola dell’Infanzia San Vito. A darne notizia con una circolare è stata la dirigente scolastica Silvia Vinciguerra, che ha predisposto la sanificazione straordinaria di tutto l’edificio nella giornata di ieri, oltre che a porre in quarantena tutta la classe dell’alunno positivo. Le lezioni per le altre classi riprenderanno regolarmente domani, lunedì 12 ottobre. Questo l’avviso completo dell’Istituto “Bosco Lucarelli”: “Con comunicazione resa in data odierna (10 ottobre 2020 ndr), giusta nota prot. n. 105152 la competente ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –al-19 undell’Istituto Comprensivo Statale “Bosco Lucarelli” di Benevento nel Plesso didell’Infanzia San Vito. A darne notizia con una circolare è stata la dirigente scolastica Silvia Vinciguerra, che ha predisposto la sanificazione straordinaria di tutto l’edificio nella giornata di ieri, oltre che a porre intutta ladell’. Le lezioni per le altre classi riprenderanno regolarmente domani, lunedì 12 ottobre. Questo l’avviso completo dell’Istituto “Bosco Lucarelli”: “Con comunicazione resa in data odierna (10 ottobre 2020 ndr), giusta nota prot. n. 105152 la competente ...

