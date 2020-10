Covid 19 in Campania, rallenta la crescita dei positivi: 633 casi e 2 decessi (Di domenica 11 ottobre 2020) Covid 19 in Campania: Il bollettino diffuso oggi 11 ottobre riporta 633 nuovi casi positivi e 2 decessi. Su 110 i posti di terapia intensiva complessivi, sono 61 i posti letto di terapia intensiva occupati. L’Unità di Crisi Regionale ha emanato il bollettino dei contagi Covid 19 in Campania: in 24 ore si registrano 633 … Leggi su 2anews (Di domenica 11 ottobre 2020)19 in: Il bollettino diffuso oggi 11 ottobre riporta 633 nuovie 2. Su 110 i posti di terapia intensiva complessivi, sono 61 i posti letto di terapia intensiva occupati. L’Unità di Crisi Regionale ha emanato il bollettino dei contagi19 in: in 24 ore si registrano 633 …

Agenzia_Ansa : #Covid-19 In 200 ad un matrimonio, focolaio a Monte di Procida #ANSA - ciropellegrino : Oggi in #Campania +633 contagi #COVID su 9.232 tamponi e +2 morti; Guariti 128. Posti letto di terapia intensiva: 1… - Adnkronos : #Covid, 633 nuovi contagi e 2 morti in Campania - Trbipolare : RT @capitanfooturo: #DeLuca ancora in aiuto di Delaurentiis, ora parla a vanvera di diritto sportivo dall'alto della sua dirigenza della re… - g_bonincontro : RT @RadioSavana: Africa? No, Napoli ora: assembramento di clandestini africani mentre si sollazzano in strada tra canti e danze tribali sen… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Covid Campania, ancora un lieve calo: 633 casi. Due morti, 61 in terapia intensiva Il Mattino Covid: in calo numero nuovi casi, aumentano i dimessi/guariti

Roma, 11 ott 17:09 - (Agenzia Nova) - Diminuisce il numero di nuovi contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore in Italia ... il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (1.032), la Campania (633), ...

Covid: 5.724 nuovi casi, 29 decessi e oltre 133 mila tamponi

Roma, 10 ott 17:03 - (Agenzia Nova) - Sale il numero di nuovi contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore in Italia sono ... il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (1.140), la Campania (664), ...

Roma, 11 ott 17:09 - (Agenzia Nova) - Diminuisce il numero di nuovi contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore in Italia ... il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (1.032), la Campania (633), ...Roma, 10 ott 17:03 - (Agenzia Nova) - Sale il numero di nuovi contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore in Italia sono ... il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (1.140), la Campania (664), ...