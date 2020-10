Coronavirus, Galli attacca “qualche collega”: “Come si fa a dire che non siamo in un problema serio?” (Di domenica 11 ottobre 2020) Il professor Massimo Galli, primario del reparto di Malattie Infettive al Sacco di Milano, è intervenuto durante una puntata de La Zanzara su Radio 24. E lo ha fatto non risparmiando frecciate ai colleghi: “Qualche mio collega dice che devo informarmi di più. Se qualcuno si vuole ostinare a difendere alcuni interessi che ormai sono … L'articolo Coronavirus, Galli attacca “qualche collega”: “Come si fa a dire che non siamo in un problema serio?” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 11 ottobre 2020) Il professor Massimo, primario del reparto di Malattie Infettive al Sacco di Milano, è intervenuto durante una puntata de La Zanzara su Radio 24. E lo ha fatto non risparmiando frecciate ai colleghi: “Qualche mio collega dice che devo informarmi di più. Se qualcuno si vuole ostinare a difendere alcuni interessi che ormai sono … L'articolo“qualche collega”: “Come si fa ache nonin unserio?” NewNotizie.it.

fattoquotidiano : Coronavirus, Galli: “Siamo in una dittatura sanitaria? Discorso che non sta in piedi, con il virus non si fanno tra… - WRicciardi : parole sagge Galli: 'Siamo in una dittatura sanitaria? Discorso che non sta in piedi, con il virus non si fanno tra… - fattoquotidiano : Coronavirus, Galli e Crisanti sull’ipotesi di mascherine anche all’aperto: “Obbligo incomprensibile se intorno non… - giulio_galli : RT @LaStampaTV: VIDEO | Coronavirus, in India superati i sette milioni ci casi: vicino il sorpasso agli Usa - 1970Adrien : Pure io???????????? Massimo Clementi contro Massimo Galli: 'Quando lo vedo in tv cambio canale, non so perché dice quel… -