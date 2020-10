Corona virus: Bovino, morto soccorritore del 118. Alberobello, un decesso Palo del Colle: maestra positiva a test, asilo chiuso (Di domenica 11 ottobre 2020) Di Francesco Santoro: Il Covid-19 uccide un operatore del 118 di Bovino, nel foggiano. A comunicare la scomparsa del soccorritore è stato il gruppo “Noi soccorritori italiani”. L’uomo «era ricoverato in Rianimazione nell’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo -scrivono su Facebook i componenti del gruppo-. La terapia alla quale era stato sottoposto non aveva dato un esito confortante. Nelle ultime ore, le condizioni del Collega sono peggiorate fino al decesso. L’intero mondo dell’emergenza-urgenza è in lutto per il Collega, stroncato dal virus che in tanti prendono ancora sottogamba. “Noi soccorritori italiani” si unisce al dolore della famiglia e dei Colleghi». Il nuovo ... Leggi su noinotizie (Di domenica 11 ottobre 2020) Di Francesco Santoro: Il Covid-19 uccide un operatore del 118 di, nel foggiano. A comunicare la scomparsa delè stato il gruppo “Noi soccorritori italiani”. L’uomo «era ricoverato in Rianimazione nell’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo -scrivono su Facebook i componenti del gruppo-. La terapia alla quale era stato sottoposto non aveva dato un esito confortante. Nelle ultime ore, le condizioni delga sono peggiorate fino al. L’intero mondo dell’emergenza-urgenza è in lutto per ilga, stroncato dalche in tanti prendono ancora sottogamba. “Noi soccorritori italiani” si unisce al dolore della famiglia e deighi». Il nuovo ...

