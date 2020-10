Bombardano il commissariato di polizia con i fuochi d'artificio (Di domenica 11 ottobre 2020) Una quarantina di persone ha attaccato e assediato un commissariato di polizia fuori Parigi. Hanno utilizzato spranghe di ferro e fuochi d'artificio, lanciati come mortai contro l'edificio. Un'azione grave che spinto a nuove richieste per un'azione più dura del governo dopo una serie di attacchi alle forze di sicurezza francesi. Due agenti poco prima di mezzanotte erano in pausa sigaretta all'esterno del commissariato di Champigny sur Marne, a circa 12 chilometri a est della capitale, quando gli aggressori si sono improvvisamente riuniti e sono entrati in azione. Gli agenti sono riusciti a malapena a barricarsi all'interno quando la folla ha iniziato ad attaccare l'ingresso e diversi mezzi della polizia, mentre altri hanno lanciato una raffica di potenti fuochi ... Leggi su iltempo (Di domenica 11 ottobre 2020) Una quarantina di persone ha attaccato e assediato undifuori Parigi. Hanno utilizzato spranghe di ferro ed', lanciati come mortai contro l'edificio. Un'azione grave che spinto a nuove richieste per un'azione più dura del governo dopo una serie di attacchi alle forze di sicurezza francesi. Due agenti poco prima di mezzanotte erano in pausa sigaretta all'esterno deldi Champigny sur Marne, a circa 12 chilometri a est della capitale, quando gli aggressori si sono improvvisamente riuniti e sono entrati in azione. Gli agenti sono riusciti a malapena a barricarsi all'interno quando la folla ha iniziato ad attaccare l'ingresso e diversi mezzi della, mentre altri hanno lanciato una raffica di potenti...

Una quarantina di persone ha attaccato e assediato un commissariato di polizia fuori Parigi. Hanno utilizzato spranghe di ferro e fuochi d'artificio, lanciati come mortai contro l'edificio.

